Ядрена подводница на САЩ е акостирала в пристанището на Исландия (ВИДЕО)

Американската атомна подводница "USS Newport News“ с крилати ракети "Томахоук“ акостира за първи път в Исландия поради нарастващите опасения във Вашингтон и НАТО заради военната активност на Русия в Арктика и Далечния север, съобщава Business Insider.

The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Newport News (SSN 750) conducted a port visit in Iceland, marking the first time a nuclear-powered submarine pulls into port on Iceland’s shores, July 9, 2025. ⚓️ @usnavy #Navy250 https://t.co/IoMVURc9VG pic.twitter.com/838hEt5dsf