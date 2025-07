Около 15 души са в капан в Лос Анджелис след срутване на индустриален тунел

Около 15 работници са попаднали в капан при срутване на индустриален тунел в района на Уилмингтън в Лос Анджелис, съобщиха от градската пожарна служба, цитирани от Reuters.

По данни на пожарната служба на Лос Анджелис данни за пострадали.

Tunnel collapse in Los Angeles! 😳 At least 28 people were inside a tunnel when it collapsed in the Wilmington area of Los Angeles! pic.twitter.com/rf7P7TKF0o

Срутването е станало на около 6 мили (10 км) южно от единствения достъп до тунела, съобщиха от LAFD, като добавиха, че за инцидента са назначени повече от 100 спасители.

"Град Лос Анджелис е мобилизирал ресурси за срутването на тунела в Уилмингтън", заяви кметът Карън Бас в публикация в социалната мрежа X.

The City of Los Angeles has mobilized resources to the tunnel collapse in Wilmington.



More than 100 LAFD responders have been deployed, including Urban Search and Rescue teams.



Thank you to all of those who are acting immediately to respond to this emergency.