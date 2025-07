Изстрелването на космическия кораб SpaceX Crew-11 на НАСА е отложено поради лошо време

Изстрелване на НАСА към Международната космическа станция беше отменено поради метеорологични условия, съобщава KFYR.TV.

Космическият кораб Crew-11 на НАСА SpaceX трябваше да излети от Космическия център Кенеди във Флорида в 12:09 ч. в четвъртък. Изстрелването обаче беше отложено поради метеорологични условия.

Длъжностни лица заявиха, че изстрелването ще се състои на по-късна дата, вероятно още в петък.

Четирима астронавти - Зена Кардман и Майк Финке от НАСА, астронавтът Кимия Юи от Японската агенция за аерокосмически изследвания и космонавтът Олег Платонов от Роскосмос ще летят на борда на „Endeavor“ - космически кораб Dragon на SpaceX.

Според НАСА, Crew-11 е единадесетият полет с ротация на екипажа за космическия кораб Dragon и ракетата Falcon 9. Това е 16-ият полет на Drago с екипаж до космическата станция.

След като екипажът пристигне на космическата станция, той ще има период на предаване с предишния екипаж, SpaceX Crew-10.

След периода на предаване, членовете на Екип-10, астронавтите на НАСА Ан Макклейн и Никол Айърс, астронавтът от Японската агенция за аерокосмически изследвания Такуя Ониши и космонавтът на Роскосмос Кирил Песков, ще напуснат станцията и ще се върнат на Земята. Очаква се те да се приземи край бреговете на Калифорния.

Докато са на борда на космическата станция, екипажът Crew-11 ще извършва изследвания, технологични демонстрации и дейности по поддръжка. Те също така ще допринесат за кампанията Artemis, която симулира сценарии за кацане на Луната.

