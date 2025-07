Един човек е починал, а най-малко 22 са заразените с Легионерска болест в Ню Йорк

Броят на заразените с легионерска болест в Ню Йорк достигна 22 души, един от пациентите е починал, съобщава ABC News.

„Министерството на здравеопазването на Ню Йорк в момента разследва 22 случая на легионерска болест, включително един смъртен случай“, се казва в документ на здравният департамент на града.

Отделът също така подчертава, че огнището, започнало на 25 юли, не е свързано с водоснабдителните системи в районите, където са живели пациентите.

Legionnaires’ disease is a type of pneumonia caused by bacteria that grow in warm water.



It cannot be spread from person to person and window air conditioners do NOT spread the bacteria that causes Legionnaires' disease.



Learn more: https://t.co/BHUN2E70nf pic.twitter.com/REYphiwuOa