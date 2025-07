НА ЖИВО: Гледайте изстрелването на космическия кораб SpaceX Crew-11 на NASA

Гледайте на живо изстрелването на Crew-11 към Международната космическа станция с ракета Falcon 9 на SpaceX от стартов комплекс 39A в космическия център Кенеди на агенцията във Флорида.

Мисията Crew-11 включва руския космонавт Олег Платонов, американските астронавти Зена Кардман и Майкъл Финк, както и японския астронавт Кимия Юи.

