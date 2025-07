Шефът на "Роскосмос" и директорът на NASA заедно на изстрелването на Crew-11

Делегация на руската държавна космическа корпорация "Роскосмос" е поканена на изстрелването на космическия кораб Crew Dragon, който ще изведе руски космонавт в орбита, съобщи ръководителят на агенцията Дмитрий Баканов, предава агенция ТАСС.

Според него, по време на посещението на руската делегация в САЩ се очаква да се проведе среща с Шон Дъфи, който е министър на транспорта на САЩ и изпълняващ длъжността директор на НАСА.

"Ракета Falcon с космическия кораб Crew Dragon, превозващ двама американски астронавти и руски космонавт, ще бъде изстреляна от "Кейп Канаверал". Поканени сме на изстрелването и ще проведем серия от разговори за бъдещото сътрудничество между "Роскосмос" и НАСА. Планираме също да се срещнем с новия ръководител на НАСА", каза Баканов в интервю за RBC TV.

