Тръмп строи бална зала в Белия дом на стойност 200 млн. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкрива плановете си за „изискана“ бална зала в Белия дом, чиято цена ще бъде 200 млн. долара, пише The Times.

В четвъртък президентът публикува снимки, показващи визията му за зала с 650 места, която да замени Източното крило.

На снимките се вижда неокласическа зала с касиран таван и златни полилеи. Тръмп и неназована селекция от „патриотични дарители“ ще платят за структурата на стойност 200 млн. долара, съобщиха от Белия дом.

Службите за сигурност на САЩ ще покрият „необходимите подобрения и модификации в областта на сигурността“.

„Белият дом е една от най-красивите и исторически сгради в света“, заяви Каролин Ливит, прессекретар на Белия дом. „Въпреки това в момента Белият дом не е в състояние да бъде домакин на големи мероприятия в чест на световни лидери и други държави, без да се налага да се инсталира голяма и грозна палатка на около 100 метра от главния вход на сградата.“

Тръмп е участвал лично в плановете, като се е консултирал с представители на службите за сигурност и културното наследство, съобщиха от Белия дом. Той е поръчал неокласически дизайн, който ще запази „архитектурното наследство“ на Белия дом.

Trump unveils $200m White House ballroom plan, inspired by Mar-a-Lago



Construction starts in September, with completion due before Trump’s second term ends



https://t.co/Qpvf5zY0Zv