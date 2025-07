Археолози разкриват таен град-тунел, скрит под Рим (ВИДЕО)

Има причина археологът Ерсилия Д'Амброзио едва да сдържа вълнението си, докато води по слабо осветени коридори дълбоко под хълма Капитолия, който някога е бил сърцето на древния Рим: В град, в който почти всяко историческо съкровище е било изложено на показ, този огромен подземен лабиринт е един неоткрит свят, пише CNN.

„Никой не е виждал тези пещери и тунели повече от век“, казва Д'Амброзио пред CNN, потапяйки се още по-дълбоко в мрака. Тези камери, които заемат площ от около 42 000 кв. фута или 3900 кв. м - приблизително три четвърти от площта на игрище за американски футбол - се намират в район под Древния римски форум и 2000-годишния театър „Марчело“. В най-дълбоката си точка една от пещерите се простира на около 985 фута под повърхността.

