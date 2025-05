Бели южноафриканци бежанци пристигнаха в САЩ от Южна Африка

Администрацията на президента Доналд Тръмп днес посрещна 59 бели южноафриканци, на които е предоставен статут на бежанци в САЩ, тъй като са смятани за жертви на расова дискриминация - ход, който предизвика критики от страна на демократите и предизвика объркване в Южна Африка, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е блокирал приемането на предимно небели бежанци от останалата част на света, но през февруари предложи да презасели африканерите, потомци на предимно холандски заселници, като заяви, че те са изправени пред дискриминация.

Запитан днес защо белите южноафриканци са били поставени преди жертвите на глад и война в други части на Африка, Тръмп заяви, без да представи доказателства, че африканерите са били убивани.

