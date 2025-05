Биатлонистите Владимир Илиев и Милена Тодорова ще участват в третото издание на TroyanRun

Спортист №1 на България за 2019 г., европейски шампион и световен вицешампион по биатлон Владимир Илиев и неговата половинка - сребърната и бронзова медалистка от Световната купа по биатлон Милена Тодорова ще участват в третото издание на състезанието по планинско бягане TroyanRun – По стъпките на Левски.

Илиев стана победител в ултрадистанцията и в първото планинско бягане през 2023 г. Тогава Тодорова пропусна участие, тъй като беше бременна с първата им рожба.

Тази година събитието ще бъде съпътствано от тридневен фестивал TroyanRun fest 2025. Той ще се състои от 20 до 22 юни на централния градски площад „Възраждане“ в Троян и прилежащите пешеходни зони, като ще бъдат обособени сцена и различни зони за забавления. Всички продукции в програмата ще са безплатни за посетителите.

Състезанието по планинско бягане TroyanRun – По стъпките на Левски ще бъде на 21 юни със старт площад „Възраждане“.

Дистанциите в него са съответно 3 км за деца и хора с увреждания, 11 км, 28 км, 41 км и 70 км ултра. Състезанието има вече две издания и всяка следваща година се радва на все по-голяма популярност. Събира състезатели и любители на спорта за здраве от цялата страна. Новост е възможността при участие за натрупване на точки към International Trail Running Association (ITRA). Състезанието е оценено от ITRA по дистанции 28 км, 41 км, 70 км. Дистанцията от 41 км е кръг от националния шампионат по "СкайРънинг – BSF".

До момента са регистрирани около 400 участници за състезанието, а крайният срок за записване е 4 юни. Записването става ТУК!

Събитието се организира от Сдружение "Троян в бъдещето" с подкрепата на Община Троян, Софарма АД, Девин, Асикс, Дженерали, КартГео, ресторант For Friends bar & diner, Sponser, Out of BOX, Екопак, Асоциацията по Боуен терапия, Emi's Burger & Duner или Троянски вкус, Pirin Hill, Общински комитет Васил Левски Троян.