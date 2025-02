Борис Джонсън: Целта на изявленията на Тръмп не е да бъдат исторически точни

Бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън коментира твърденията на Доналд Тръмп, че Украйна е започнала войната с Русия и че рейтингът на одобрение на Володимир Зеленски е само 4%.

Джонсън, който е проукраински и анти-ЕС настроен политик - предположи, че коментарите на Тръмп "не са били предназначени да бъдат исторически точни" и вместо това са предназначени да "шокират европейците да действат", съобщава "Скай нюз".

„Кога ние, европейците, ще спрем да се скандализираме относно Доналд Тръмп и ще започнем да му помагаме да сложи край на тази война", написа Джонсън в "Х".

„Разбира се, Украйна не е започнала войната“, добави той, като каза, че би било все едно да твърдиш, че САЩ са нападнали Япония при Пърл Харбър.

И той отхвърли твърдението на Тръмп за рейтинга на Зеленски и предложението му Украйна да проведе избори, докато е във война - отбелязвайки как Великобритания не го направи по време на Втората световна война.

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?



Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.



Of course a country undergoing a violent invasion should…