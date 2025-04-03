БФС прати Вълков на "Берое" - "Левски"

Владимир Вълков ще ръководи "Берое" - "Левски" от 28 кръг на Първа лига. Мачът е в неделя от 17.15 часа. Дербито "Локомотив" (София) - "Славия" пък бе поверено на Димитър Димитров от Перник.
5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.
Черно море – Ботев Пловдив
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Мартин Живков Богдев
5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.
Ботев Враца - ЦСКА - София
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Йордан Костадинов Иванов
6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.
Крумовград - Хебър Пазарджик
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Николай Йорданов Колев
6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.
Локомотив София - Славия
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Валентин Желев Добрев
6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.
Берое Стара Загора - Левски
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.
Септември София - Арда Кърджали
ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
Локомотив Пловдив - Спартак Спартак Варна
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Ахмед Яшар Ахмед
7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - Лудогорец
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.