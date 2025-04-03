БФС прати Вълков на "Берое" - "Левски"

Автор: Труд
Футбол БГ

Владимир Вълков ще ръководи "Берое" - "Левски" от 28 кръг на Първа лига. Мачът е в неделя от 17.15 часа. Дербито "Локомотив" (София) - "Славия" пък бе поверено на Димитър Димитров от Перник. 

5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

Черно море – Ботев Пловдив

 ГС:      Георги Милков Гинчев          АС1:     Георги Йорданов Дойнов     АС2:     Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков            ВАР:     Васимир Маруан Ел-Хатиб   АВАР:  Мартин Иванов Марков

 СН:     Мартин Живков Богдев         

5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

Ботев Враца - ЦСКА - София 

 ГС:      Волен Валентинов Чинков   АС1:     Дениз Пиринов Соколов       АС2:     Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков            ВАР:     Станимир Лозанов Тренчев АВАР:  Стоян Панталеев Арсов

СН:      Йордан Костадинов Иванов 

 6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.

Крумовград - Хебър Пазарджик

 ГС:      Кристиян Николов Колев      АС1:     Александър Христов Апостолов       АС2:     Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров ВАР:     Красен Иванов Георгиев       АВАР:  Мартин Живков Великов

 СН:     Николай Йорданов Колев     

 6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.

Локомотив София - Славия 

 ГС:      Димитър Димитров Димитров        АС1:     Димо Дамянов Вълчев         АС2:     Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски         ВАР:     Валентин Станчев Железов АВАР:  Любослав Бисеров Любомиров

 СН:     Валентин Желев Добрев      

6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.

Берое Стара Загора - Левски

 ГС:      Владимир Вълков Вълков    АС1:     Георги Пламенов Тодоров    АС2:     Станимир Илков Илков

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов   ВАР:     Драгомир Димитров Драганов        АВАР:  Кристиян Младенов Тодоров

 СН:     Николай Тодоров Петров      

7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

Септември София - Арда Кърджали 

 ГС:      Васил Петров Минев АС1:     Иво Николаев Колев АС2:     Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева        ВАР:     Радослав Петров Гидженов АВАР:  Иво Венциславов Андреев

 СН:     Костадин Ангелов Гергинов  

7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

Локомотив Пловдив - Спартак Спартак Варна

 ГС:      Християна Красимирова Гутева       АС1:     Димитър Русанов Русев        АС2:     Иван Радославов Иванов

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов           ВАР:     Венцислав Георгиев Митрев            АВАР:  Мариян Георгиев Гребенчарски

 СН:     Ахмед Яшар Ахмед   

7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ЦСКА 1948 - Лудогорец  

ГС:       Никола Антонов Попов         АС1:     Мартин Емилов Венев          АС2:     Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов         ВАР:     Георги Николов Кабаков      АВАР:  Денислав Йорданов Сталев

 СН:     Венцислав Иванов Гаврилов           

 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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