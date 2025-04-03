БФС прати Вълков на "Берое" - "Левски"

Владимир Вълков ще ръководи "Берое" - "Левски" от 28 кръг на Първа лига. Мачът е в неделя от 17.15 часа. Дербито "Локомотив" (София) - "Славия" пък бе поверено на Димитър Димитров от Перник.

5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

Черно море – Ботев Пловдив

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Мартин Живков Богдев

5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

Ботев Враца - ЦСКА - София

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Костадинов Иванов

6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.

Крумовград - Хебър Пазарджик

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Николай Йорданов Колев

6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.

Локомотив София - Славия

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Валентин Желев Добрев

6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.

Берое Стара Загора - Левски

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров

7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

Септември София - Арда Кърджали

ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

Локомотив Пловдив - Спартак Спартак Варна

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Ахмед Яшар Ахмед

7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ЦСКА 1948 - Лудогорец

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.