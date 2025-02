Ванс към Зеленски: Кажи "благодаря", не ходи на турне в Европа, говорейки лошо за Тръмп (ВИДЕО)

Ако не си съгласен с Тръмп, вдигни телефона и му се обади. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю след като участва на консервативната пресконференция CPAC.

„Страната му не би съществувала без щедростта на Съединените американски щати", заяви Ванс. "Кажи благодаря. И ако не си съгласен с президента, вдигни телефона и му се обади. Или се обади на някой от нашите страхотни дипломати. Не обикаляй Европа на медийно турне, говорейки лошо за Тръмп", каза още вицепрезидентът.

"Обидно е. Обидно е за него, обидно е за мен, обидно е за хората на Америка", категоричен бе Ванс.

Той също така отбеляза ще действията на Зеленски са глупави.

"Всеки, който познава Тръмп, може да му каже, че да говориш лошо за него публично не е начинът да промениш мнението му. Зеленски се нуждае от по-добри консултанти", завърши Ванс.

🚨JD Vance goes BEAST-MODE on Zelenskyy trying to sabotage a Trump Peace deal:



“His country wouldn’t exist without the generosity of the United States of America. Say thank you. It’s stupid. Badmouthing Trump in public will not change his mind. Zelenskyy needs better consultants pic.twitter.com/96yzVIYKYn