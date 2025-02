Поддръжниците на Тръмп зоват за трети мандат: Още четири години! (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново намекна, че може да се кандидатира за трети мандат, което е забранено от конституцията. Това обаче не засяга поддръжниците му, които шумно одобриха идеята.

„Трябва ли да се кандидатирам отново? Ще ми кажете ли?" "попита Тръмп тълпата, събрала се в Източната зала на Белия дом за събитие по случай Месеца на черната история.

А привържениците избухнаха във викове.

„Това обаче е противоречие“, каза той, докато привържениците го аплодираха.

Тръмп се засмя, когато присъстващите започнаха да скандират „още четири години“, шегувайки се, че клипът ще бъде показан във вечерните новинарски емисии.

President Trump at the White House: "Should I run again? You tell me?"



Crowd starts chanting "four more years!"pic.twitter.com/1IS0x5fWcV