Кийт Келог нарече Зеленски "борбен и смел лидер"

Специалният пратеник на президента на Съединените щати за Русия и Украйна Кийт Келог похвали в социалната медия "Х" украинския президент Володимир Зеленски след срещата им в Киев.

Келог обясни, че е разговарял с висшето ръководство на Украйна, подчертавайки "широките и положителни дискусии" със Зеленски, когото нарече "борбен и смел лидер на държава във война".

"Дълъг и интензивен ден с висшето ръководство на Украйна. Обширни и положителни дискусии с Володимир Зеленски, борбеният и смел лидер на нация във война и неговия талантлив екип по национална сигурност".

Коментарите на Келог идват в отговор на твърдението на украинския лидер, че срещата е "възстановила надеждите за успех".

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1