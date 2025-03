Ватиканът: Папа Франциск прекара спокойна нощ в болницата

Папа Франциск е прекарал "спокойна нощ" в болницата, обяви Ватиканът, цитиран от Франс прес, на 27-ия ден от хоспитализацията на главата на Римокатолическата църква, който страда от двустранна пневмония.

