Великобритания купува за Украйна ракети за ПВО с пари от замразените руски активи

Великобритания ще изпрати на Украйна 350 британски ракети ASRAAM на стойност 70 милиона британски лири, закупени с приходи от замразените руски активи. Това беше обявено от британския премиер Киър Стармер в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Хага, съобщава The Guardian.

„Русия, а не Украйна, трябва да плати цената за варварската и незаконна война на Путин. Правим правилното нещо, като използваме руски активи за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна“, каза той.

Ракетите ASRAAM първоначално са били проектирани като ракети „въздух-въздух“ за използване от изтребители, но британски инженери ги модернизираха, така че да могат да бъдат изстрелвани от задната част на камион. Произведената в резултат евтина зенитна ракетна установка се нарича Raven и вече показа добри резултати в борбата срещу руските дронове.

The UK has officially revealed the Raven SAM system supplied to Ukraine, a low-cost mobile ASRAAM launcher that has downed nearly 300 Russian drones.



“We went from a concept to a capability in 3 months.” Ukraine has received 8 units, with 5 more on the way. pic.twitter.com/QDy9sN1f0h