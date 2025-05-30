Врабче не може да кацне по безценните игрища за подрастващи локали

През миналия век, всеки можеше необезпокоявано да влезе в училищен двор след приключване на учебния ден.

И на воля да поиграе футбол, баскетбол, волейбол, че дори и хандбал. От 7 до 77-годишен.

Спортуваше се яко! В резултат на което, имахме прилични успехи в колективните спортове. Днес може да се проникне в училищен двор само по въздух с парашут и то при условие, че не те отстреля някой снайперист-охрана.

Всичко е опасано от стени, мрежи, бодлива тел, катинари, мини и ровове с алигатори и косатки.

Врабче не може да кацне върху безценните игрища за подрастващи локали.

И разбира се, сме трагични във всички колективни спортове. И ставаме все по-зле. Мое лично наблюдение!

Фейсбук "специалистите" и Гонзо сега ще кажат, че пиша пълни глупости.