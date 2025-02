Вятър доведе до инцидент със самолет в Торонто, няма българи сред пострадалите

Пътнически самолет на компанията Delta Airlines аварира при кацане на летището в канадсикя град Торонто, а ранените са около 15 души, съобщи националната телевизия CTV. Трима от тях, включително дете, са в критично състояние. В малкия самолет Bombardier, летящ от Минеаполис, е имало 80 души. Летището е спряло работа. При инцидента няма жертви и по първоначална информация няма българи, съобщиха от официалното ни представителство в страната.

В Торонто валя обилен снеговалеж през уикенда, но всички писти са били почистени и обработени с размразяващи вещества, обяви експерт от компанията, чийто самолет претърпя инцидента.

Веднага след него генералният консул на България в Торонто Велислава Панова съобщи, че кризисен щаб в генералното консулство следи ситуацията:

В Генералното консулство на Република България в Торонто към този момент не е постъпвала официална информация за пострадали или ранени български граждани. Екипът на консулска служба сформира специален кризисен щаб във връзка с катастрофата и следи ситуацията.

Българските граждани могат да подават сигнали или да търсят съдействие на следните адреси:

Генерално консулство на Република България в Торонто, Канада

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto,Canada, 65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1; +1 416 696 2420;

@BulgariaToronto

Emergency line: +1 416 892 1738

https://www.bgconsultoronto.info/;

https://www.facebook.com/TorontoBulgaria/

https://www.instagram.com/bulgariatoronto/".