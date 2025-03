В Египет откриха гробница на 3600 години

Екип от изследователи съобщи, че археолози са открили огромната гробница на неизвестен фараон в египетски некропол - това е второто откритие на царска гробница тази година, съобщава The New York Times.

Екипът от египетски и американски археолози откри гробницата, чиято възраст изследователите оценяват на 3600 години, на близо 23 метра под земята в Абидос, един от най-старите градове на древен Египет. Градът, разположен на около 300 мили южно от Кайро, е бил място за погребения на ранните фараони, а в планината Анубис на юг от града се е развил некропол.

Изследователите откриват гробницата в планината, в основата на висока пустинна скала, където силните ветрове носят пориви от пясък. На някои места около некропола пясъкът е погребал структури на дълбочина над 16 или 19 метра.

Погребалната камера има украсен вход, няколко стаи и извисяващи се 16-метрови сводове, направени от кални тухли. Тя превъзхожда по размери гробницата, открита в Абидос преди повече от десетилетие, която тогава беше обявена за първото материално доказателство за „изгубената“ династия на царете там.

