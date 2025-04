Годеницата на Безос и Кейти Пери успешно летяха в космоса с първия изцяло женски екипаж от съветската епоха насам

Ракетата New Shepard на Blue Origin излетя в космоа с своя осеян със звезди, бляскав, изцяло женски екипао, включително певицата Кейти Пери, годеницата на Джеф Безос Лорън Санчес и съ-водещата на „CBS Mornings“ Гейл Кинг.

Знаменитостите бяха придружени още от Аманда Нгуен, Айша Боу и Кериан Флин.

Те се насладиха само на няколко минути в космоса, преди да се върнат на Земята като част от исторически 11-минутен полет за космически туризъм.

"О, Боже мой!" изкрещя Пери, когато надникна към космоса от най-високата точка на полета й.

Жените прелетяха точно над линията на Карман, обозначаваща космическото пространство - където видяха празнотата на космоса, луната и нашата синя планета.

Като се има предвид кратката продължителност на полета, екипажът успя да изпита само около четири минути безтегловност. След краткия си престой в космоса, жените се върнаха за меко кацане с парашут обратно в пустинята на Тексас, като развълнуваните им писъци се чуваха от микрофоните в капсулата.

