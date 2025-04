Годишната класация на Forbes: Мъск и Тръмп са удвоили парите си

Милиардерите по света винаги са били богати и могъщи – но никога повече от сега. Тази констатация прави списание Forbes, което днес обяви годишната си класация за най-богати хора. Без изненади, Илон Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос заемат първите три позиции.

Рекордните 3028 души влизат в годишния списък на световните милиардери на Forbes тази година, с 247 повече от миналата година. Това е първият път, когато милиардерите преминават границата от 3000 души. Тяхното общо състояние се изчислява на рекордните 16,1 трилиона долара, с 2 трилиона долара повече от преди година и повече от БВП на всяка страна в света с изключение на САЩ и Китай. Средното състояние на един милиардер сега възлиза на 5,3 милиарда долара, което е с 200 милиона долара повече от 2024 г.

#ForbesBillionaires List: Forbes has been scanning the globe for billionaires since 1987. We found 140 of them that first year. In 2025, 3,028 entrepreneurs, investors and heirs make up the ranking. Full list: https://t.co/PXL4f7mHno (Illustration by Neil Jamieson for Forbes) pic.twitter.com/IcBqGk4l5l