Голям пожар на Крит наложи евакуация

Гръцките пожарникари се борят с пожар, който бушува в популярната ваканционна дестинация Крит, като изпепелява горски масиви, застрашава домове и предизвиква евакуация на жители и туристи от поне четири селища на острова, съобщава Reuters.

Най-малко 155 пожарникари, подпомагани от 38 автомобила и водоноски, се бориха с пламъците в община Йерапетра на югоизточния бряг на най-големия остров в страната, съобщи гръцката противопожарна служба.

🇬🇷A fast-moving wildfire on the Greek island of Crete forced early Thursday evacuations of homes and hotels near the port of Ierapetra on the south coast. Strong winds spread the flames through hillside forests, damaging homes and threatening coastal areas.



