Двама загинали при нападение над гръцки търговски кораб в Червено море

В понеделник бе извършено още едно нападение на заподозрени хути срещу гръцки плавателен съд, при което бяха регистрирани два смъртни случая и двама ранени сред екипажа, съобщава To Vima. Нападението е извършено на около 50 морски мили западно от йеменския пристанищен град Ходейда в Червено море.

Никой от членовете на екипажа не е бил гръцки гражданин.

По предварителни данни моторни лодки с въоръжени лица са използвали ракетни установки, за да атакуват плавателния съд, а два безпилотни летателни апарата първо са поразили последния.

Плаващият под флага на Либерия кораб за насипни товари е управляван от компания, базирана в Пирея, и се е насочвал към Джеда, Саудитска Арабия.

По последни данни плавателният съд е загубил мощност и е бил неуправляем.

По-рано базираните в Йемен и подкрепяни от Иран бунтовници хути заявиха, че са потопили притежавания от Гърция товарен кораб Magic Seas в Червено море.

The Houthis claim responsibility for attacking the ‘Magic Seas’ bulk carrier yesterday off the coast of Hodeidah, since it belongs to a company that “violated the ban on ports” in Israel. The Houthis say they attacked the vessel, which is at risk of sinking, with two naval… https://t.co/Q2ue9PyRwA