Двама пияни с кросов мотор се забиха в бензиностанция

Момче на 14 години и 30-годишен мъж от бургаското село Медово са се блъснали в бензиностанция с електрически кросов мотор в малките часове в събота.

Инцидентът се е разиграл около 02:15 часа срещу 7 април на пътя между селата Дъбник и Брястовец, в участък с лек наклон и десен завой, в близост до неработеща бензиностанция.

Мотоциклетът е бил без регистрационна табела, без фар и заден стоп. Полицията не е установила още кой го е управлявал - дали 14-годишният, или 30-годишният.

И двамата обаче са били употребили алкохол. Дрегерът отчел 0,47 промила алкохол за 14-годишния младеж и 1,00 промила за 30-годишния мъж.

При инцидента по-възрастният получил единствено охлузни рани. Той е прегледан в УМБАЛ-Бургас и освободен за домашно лечение, без опасност за живота, предава БГНЕС.

Младежът е с комоцио и фрактура на носа. Той е без опасност за живота, но е настанен за лечение в бургаската болница.

По случая е образувано досъдебно производство.