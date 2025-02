Два коктейла "Молотов" избухнаха в двора на руското генерално консулство в Марсилия (ВИДЕО)

Взрив избухна близо до руското генерално консулство в Марсилия, Франция.

Приблизително 30 пожарникари и полицаи пристигнаха на място след инцидента, но засега няма данни за жертви или ранени при атаката.

Според властите два коктейла Молотов са били хвърлени в градината на консулството от неизвестни лица. Наблизо е намерено откраднато превозно средство, което засилва подозрителния характер на атаката.

Руският генерален консул в Марсилия Станислав Орански потвърди пред местни медии, че експлозията е станала в сградата на консулството.

Тази атака идва на фона на продължаващото напрежение, свързано с украинско-руската война, когато Европейският съюз разкри своя шестнадесети пакет от санкции срещу Москва. Инцидентът съвпадна и с тригодишнината от началото на войната. Мотивите за нападението остават неясни, а разследването продължава.

