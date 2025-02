Детектив: Томас Крукс, който стреля по Доналд Тръмп, не е действал сам, а престъпната мрежа все още иска да убие президента

ФБР непрекъснато възпрепятства разследването на останалите детективи

Изминаха почти девет месеца, откакто привидно обикновен 20-годишен младеж се опита да убие тогавашния републикански кандидат за президент Доналд Тръмп на митинг в Бътлър. И девет месеца по-късно разследващите все още не са дали основателна причина защо.

Източници твърдят пред The New York Post, че ФБР е попречило на усилията за разрешаване на мистерията защо Томас Матю Крукс, който не е оставил манифест, е направил това, което е направил. Това разочарова местните органи на реда, както и бившите приятели, съученици и учители на Крукс.

Родителите на Крукс, Матю и Мери, са отказали всякакви интервюта и остават в малкия си дом с три спални тук, изолирани от света като отшелници. Съседите казват, че излизат от къщата само в 3 сутринта, за да купят хранителни стоки.

„Между другото, защо не знаем нищо за онзи тип в Бътлър?“, извика Илон Мъск към публиката на конференцията за консервативно политическо действие миналата седмица, преди да предупреди, че директорът на ФБР „Каш (Пател) ще стигне до дъното на нещата“.

Ветеран частен детектив от Ери, Пенсильвания, който е бил нает малко след съдбовното събитие от 13 юли от частен клиент, за да проучи нещата, твърди пред The ​​Post, че вярва, че с младежа е действала "престъпна мрежа“, която все още е активна и все още иска да убие президента Тръмп.

Дъг Хагман, чийто екип от шестима други следователи работи по случая от месеци и са интервюирали повече от 100 души, казва, че екипът му е извършил обширен анализ на геозони на мобилни телефони и таблети, които не принадлежат на Крукс и са били открити при него в дома му, на стрелбището, където той тренира, на митинга и в гимназията Бетел Парк, където е завършил през 2022 г.

„Не смятаме, че е действал сам“, заявява Хагман пред The ​​Post. „Това отне много координация. Според мен Крукс е бил управляван от повече от един човек и той е бил използван конкретно за този опит за убийство. Не бих изключил възможността на самия митинг да е имало хора, които да му помагат.“

Хагман казва, че едно от електронните устройства, геолокирани с Крукс на няколко различни места по време на стрелбата, все още изпраща сигнали от гимназията Бетел Парк.

Крукс, кацнал на покрива на 130 ярда от Тръмп, откри огън по главната сцена в Бътлър минути след като 78-годишният, тогава кандидат за президент, се качи на нея, за да подгрее тълпата. Той произведе осем изстрела, улучил бившия президент в дясното ухо, уби участник в митинга и рани сериозно други двама.

Докладът от аутопсията показва, че Крукс е обявен за мъртъв в 18:25 часа. на 13 юли от огнестрелна рана в главата, получена от контраснайперист.

Хагман разказва, че е бил лично ескортиран до линията на окръг Бътлър и му е казано да напусне два пъти по време на разследването на неговия екип. Хората, които го изгонили, били или федерални агенти, или някакъв вид частна охрана.

Той добавя, че „човек може да помогне в операция като тази чрез пропуск или оттегляне.

"Все още има хора, замесени в този случай, които трябва да бъдат изправени пред правосъдието", категоричен е той.

Служители на ФБР, които са служили при президента Байдън, са имали достъп до телефона, компютъра и приложенията му за криптирани съобщения на Крукс в Белгия, Нова Зеландия и Германия, според настоящия съветник по националната сигурност Майк Валц, бивш конгресмен от Републиканската партия. Те обаче не разкриват какво са открили.

Представителят Клей Хигинс (R-La.), който също разследва опита за убийство от страна на Крукс от месеци, не е видял данните за геозониране на Хагман, но омаловажава тяхното значение. Той казва пред The ​​Post, че вярва, че Крукс е действал сам и не е имало заговор. Той обаче също се оплаква, че ФБР непрекъснато възпрепятства разследването му.

Неговият доклад за това, което той нарича "J13", беше публикуван на 5 декември като част от двупартийната работна група за опита за убийство.

Но Хигинс признава, дори след месеци на подробни проучвания, включително изчерпателни балистични прегледи, пътувания до централата на ФБР в Куонтико, Вирджиния и дълги разговори с високопоставената адвокатска кантора в Питсбърг, представляваща родителите на Крукс – че има само една теория.

Той смята, че Крукс трябва да е бил на някакво лекарство с рецепта, което го е накарало, по думите на Хигинс, да „се побърка“. Ала съдебният лекар от окръг Питсбърг подозрително не е извършил токсикологични тестове за фармацевтични продукти - или поне не ги е включил в доклада от аутопсията. Още по-странен е фактът е, че тялото на Крукс е освободено 8 дни след стрелбата, без повечето служители, участващи в разследването, да знаят. То незабавно е кремирано от родителите му

„Томас Крукс беше брилянтен студент по инженерство, който вървеше по пътя към успеха“, казва Хигинс, отбелязвайки, че Крукс е бил приет и му е дадена стипендия в университета Робърт Морис, където ще започне през есента на 2024 г. „Случило се нещо, което го е накарало да полудее и затова мисля, че може да са били лекарства. Извършил е опит за убийство и е бил предан докрай – до смърт. Той не се държал хаотично преди, бил е невероятно пресметлив и невероятно умен.”

Но термини като „див лунатик“ и „невероятно пресметлив“ не са прилагателни, които някой от бившите съученици, учители, съседи и приятели, които The Post интервюира през седмицата в района на Бетел парк, биха използвали, за да опишат Крукс.

Вместо това хората, които го познаваха в тези заснежени индустриални и миньорски градове, превърнати в предградия на юг от Питсбърг, казват, че са били шокирани и съсипани, когато са научили, че Крукс е този, който е застрелял Тръмп.

Много от тях твърдят, че разказът за Крукс в медиите в първите дни след стрелбата - че той е проблемен самотник, носещ военни униформи и камуфлажно облекло, който е заплашвал да стреля в гимназията си през 2019 г. и е бил отхвърлен от училищния клуб по стрелба с пушка - е напълно измислен.

„Той беше моят малък приятел“, казва пред The ​​Post миналата седмица 48-годишният учител Ксавие Хармън, който е преподавал на Крукс в класа си по компютърни технологии в Steel Center for Career and Technical Education в продължение на две години. „Просто не повярвах, когато го чух. Том беше странното, забавно малко момче, което също обичаше да се отличава в клас. Когато приключеше, винаги се връщаше и помагаше на съучениците си. Той беше много интелигентен."

Хармън и други учители както от гимназията му, така и от обществения колеж на окръг Алегени, където той завършва през 2024 г. с инженерна степен, казват, че няма индикации, че Крукс да е употребявал какъвто и да е вид вещество - законно или незаконно.

Крукс е бил надарен ученик през цялата гимназия и в колеж. Той отбелязва общо 1530 от възможни 1600 перфектни резултата в своите изпити SAT, според записите.

„Не мисля, че той е възнамерявал да убие президента“, казва Хармън. „Моето предположение е, че той се е забъркал с грешните хора относно това, което са имали намерение да направят нещо различно от това, което той си е мислел, че ще бъде. Всеки, който планира да направи това, ще остави някакви следа. Но няма нищо – няма документи, няма маршрут, той дори не е посещавал уеб сайтове, за да проучва."

Джим Нап, който е бил дългогодишен съветник по ориентиране и спортен треньор в гимназията Бетел Парк преди неотдавнашното си пенсиониране, е познавал родителите на Крукс и по-голямата му сестра Кейти, на 23 години, преди да се запознае с Томас.

„Той беше средностатистически млад мъж от типично семейство от Бетел Парк“, казва Нап пред The ​​Post. „Нито Томас, нито Кейти отговаряха на профила на проблемно дете и родителите им също не изглеждаха странни. Том беше хубаво дете. Той беше леко затворен в себе си, но имаше и приятели.”

Кнап, ревностен католик, казва, че „нещо се е случило“ с Крукс между времето, когато е завършил гимназия през 2022 г. и стрелбата 18 месеца по-късно.

„Вярвам, че злото съществува в света и дяволът го е накарал да прещракне. Нещо е влязло в мозъка му и го е контролирало. Дяволът се нахрани с него, като го хвана в капана си."

Съседи от тихата улица, където все още живеят родителите на Крукс, казава, че семейството никога не е било смятано за странно или зловещо.

„Той беше изперкал, но мил“, споделя Кели Литъл, на 38 години, която живее от другата страна на улицата и чийто син е ходил в гимназията с Крукс, пред The ​​Post.

Родителите на Крукс, Матю и Мери, са лицензирани социални работници. Представителят Хигинс казва, че техният адвокат се е опитал да ги убеди да говорят с него, но те са отказали. Мери е с увредено зрение.

Двойката не отговаря, когато екип The Post отива пред вратата им.

„Никога не ги виждаме“, казва съсед, който не пожела да бъде идентифициран, пред The ​​Post. „Те излизат да пазаруват в 3 сутринта. Това е зловещо. Но тогава това ме изплаши до смърт. Помислих си, как може да не знаят какво прави синът им в тази къща."

Приятелят на Крукс от гимназиалния му клас по икономика, Марк Сигарус, споделя пред The ​​Post, че случаят „все още го озадачава “.

„Представя се като отворен и затворен случай като: „О, той полудя“. Но всъщност това е като убийството на JFK. Смятаме ли, че сме станали толкова модерни, че няма да се повторим?“

Някои смятат, че Крукс е бил радикализиран, докато е бил в общинския колеж Алегени, но неговият академичен съветник Тод Ландри се съмнява в това. Той си спомня, че Крукс е бил умен и е впечатлил с една от задачите си - шахматен проект, който отпечатал в 3-D, така че слепите хора да могат да играят шах.

Въпреки че конгресменът Хигинс е назначен за председател на нова подкомисия, която ще продължи разследването на стрелбата, Ксавие Хармън се съмнява, че истината някога ще излезе наяве.

„Просто искам всички да разберат кой всъщност беше Томас и човекът, когото познавах“, казва той. „Чудовището, което се създава, не е индивидът, който седеше в класната ми стая две години. Ще съсредоточа сърцето и ума си върху този млад мъж."