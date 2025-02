Мъск: Сорос се намесва в политиката на Тръмп

Американският бизнесмен Илон Мъск заяви, че милиардерът Джордж Сорос се опитва да обърка всички планове на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Бившият губернатор на Уисконсин Скот Уокър написа публикация, в която говори за влиянието на Сорос върху гласуването на бюджета в Щатите. Според бившия политик милиардерът се стреми да преразпредели териториите на избирателните райони.

„Точно това е неговата цел“, написа Мъск в социалната мрежа Х в коментар под публикацията на бившия губернатор Уокър.

That is exactly his goal https://t.co/YGxL4P4RAz