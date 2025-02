Мексико екстрадира издирван наркобос в САЩ (ВИДЕО)

Мексико екстрадира десетки затворници в САЩ, включително наркотрафикант, издирван от 80-те години на миналия век, докато президентът Доналд Тръмп се готви да наложи мита на страната, съобщава Financial Times.

Правителството на президента Клаудия Шейнбаум заяви, че е изпратило 29 издирвани престъпници в САЩ в четвъртък, същия ден, когато нейният кабинет проведе срещи на високо ниво по сигурността във Вашингтон с държавния секретар Марко Рубио, за да се опита да предотврати 25-процентното мито върху своите стоки.

Сред екстрадираните е Рафаел Каро Кинтеро, който е издирван от САЩ от 1985 г., когато беше обвинен в убийството на агента на Администрацията за борба с наркотиците (DEA) Енрике „Кики“ Камарена, съобщиха двете правителства.

(1/2) Forty years after DEA agent Enrique ‘Kiki’ Camarena was murdered in Mexico, Rafael Caro Quintero is finally facing justice in the United States. The former leader of the Guadalajara Cartel landed in New York, where he will stand trial and spend the rest of his days in a… pic.twitter.com/EylO20SG79