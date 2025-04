Дойде времето на Десетия във Висшата лига

След 11 години отново българин ще играе по терените на Висшата лига. Краят на дългото чакане сякаш настъпи, след като Илия Груев и неговият „Лийдс“ подпечатаха паспортите си за елита на Англия. Цяла нощ градът от графство Йоркшир не спа, празнувайки мястото си сред най-добрите в най-силното първенство в Европа.

Дейно участие в купона взе и самият Груев, който имаше сериозен принос за промоцията. Часове по-рано родният национал бе титуляр при 6:0 над „Стоук Сити“, а в края на същата вечер „Бърнли“ срази „Шефилд Юнайтед“ с 2:1 и пресече мераците на „остриетата“ за директна промоция. Два кръга преди края „Лийдс“ има още една цел – да спечели сезона в Чемпиъншип, където дели първото място с бившия тим на Венсан Компани с по 94 точки.

От началото на сезона Груев има 21 мача, като броят можеше да бъде далеч по-солиден, ако не бе контузията и последвалата операция на коляното, извадила го от игра за три месеца в края на 2024 година.

„Направихме го!!! Изкачваме се нагоре - голямата ни цел става реалност. Невероятно усещане!!!“, написа Груев-младши в социалните мрежи.

🔥 MARCHING ON TOGETHER! pic.twitter.com/Q0Iu80ZsPv

От месеци насам феновете възхвалят играта на българина, а различни профили в туитър, публикуващи новини за клуба, подчертаха, че интерес към халфа не липсва.

През лятото на 2023-а някои от авторитетните издания в Германия и Нидерландия разкриха, че Груев е дори в радара на „Аякс“, но тогава сделката не бе осъществена. Повече от сигурно е, че и сега подобен трансфер ще стане по трудния начин, защото футболистът се чувства перфектно при „белите“ и се ползва с доверие от германския мениджър Даниел Фарке.

Освен това Груев е на път да стане десетият българин, играл във Висшата лига. Пръв бе Бончо Генчев, който в периода 1992-95 г. бе част от „Ипсуич“. След героя от САЩ ‘94 дойде ред на Радостин Кишишев. Защитникът е сред емблематичните имена в „Чарлтън“. През 2007-а Киш бе под наем и в „Лийдс“, но по това време клубът бе в Чемпиъншип. В елита на Англия бившият капитан на България има 179 двубоя и бе в основата на велики победи на лондончани в най-силния период в своята история.

Третият роден футболист в елита на Англия бе Светослав Тодоров. Нападателят, който сега работи в школата на „Кристъл Палас“, облече фланелката на „Уест Хем“, но името му засия ярко в „Портсмут“. Тоди бе голмайстор на „Помпи“ в Чемпиъншип при спечелената промоция и основен играч в елита. По-късно бе и в „Уигън“, а има престой и в „Чарлтън“, но извън елита.

Рекордьор по мачове във Висшата лига от българите си остава Димитър Бербатов. След успешен престой в „Байер“ (Леверкузен), голмайстор №1 на България поема към „Тотнъм“ през 2006 г. Две години по-късно нападателят прави трансфер в „Манчестър Юнайтед“ на сър Алекс Фъргюсън в последния възожен момент на летния трансферен прозорец. Общо в елита той записва 229 мача. Бербатов е двукратен шампион с „червените дяволи“, веднъж става и голмайстор на първенството, поделяйки си приза с Карлос Тевес. В сезона преди сделката с „Юнайтед“ пък печели последния до този момент трофей на „Тотнъм“ – Купа на Лигата.

😍 WE ARE GOING UP!!! pic.twitter.com/abetGtf9hO