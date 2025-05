Доналд Тръмп каза, че може да отиде в Истанбул за преговорите Русия-Украйна (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля възможността да се присъедини към преговорите между Русия и Украйна в четвъртък, 15 май, в Истанбул, Турция, съобщи Reuters.

По програма Тръмп ще посети Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар.

„Бях много настоятелен тази среща да се проведе. Мисля, че от нея могат да произлязат страхотни неща“, каза той.

„Мислех си да отида. Не знам къде ще бъда в четвъртък. Имам толкова много срещи, но си мислех наистина да отида до там. Има вероятност, предполагам, ако смятам, че нещата могат да се случат, но трябва да го направим“, каза той пред репортери в Белия дом, като изрази надежда, че двамата лидери - Владимир Путин на Русия и Володимир Зеленски на Украйна - ще бъдат там.

"Когато видите сателитни снимки на бойното поле с ръце, крака и глави навсякъде, това няма смисъл. Затова работим много усилено, за да сложим край на тази кървава баня“, каза Тръмп и отбеляза, че 5000 руски и украински войници умират във войната всяка седмица.

"Това са човешки души и те биват убивани на ниво, което не сме виждали от Втората световна война насам“, добави американският президент.

Oтговаряйки на въпрос дали Съединените щати ще наложат санкции, ако Русия не се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня, предложено от Запада и Украйна, Тръмп отговори:

„Имам чувството, че те ще се съгласят“.

Full video of Trump saying he was thinking of actually flying to Turkey for the Ukraine talks — which, by the way, remain unclear if happening at leaders level as Putin is yet to confirm his attendance.



(So maybe we all take a beat) pic.twitter.com/oAmiKFtOSY