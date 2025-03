Един загинал и няколко ранени, след като кола се вряза в група хора в центъра на Манхайм (ВИДЕО)

Един човек е загинал, след като джип се вряза в група хора в центъра на Манхайм, съобщиха от местната полиция.

Според разследващите полицаи има много ранени. Все още информация за броя им и колко тежко са пострадали няма.

A car plowed into a crowd in downtown Mannheim, reportedly causing multiple injuries and at least one death. A black SUV sped from Paradeplatz toward Wasserturm. Heavy police and emergency crews are on the scene. Bridges to Ludwigshafen have been sealed off by armed police. pic.twitter.com/Qwm2k7ly7Z