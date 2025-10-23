ЕС тръгва срещу туристическите наеми заради жилищната криза

Още по темата: Жилищна криза тормози Европа 15.12.2024 22:30

Европейските лидери обсъждат липсата на достъпни жилища

Кризата с жилищата се очертава като голям социален проблем в цялата Европейска съюз (ЕС), пише El País. С растящите цени на жилищата – според „Евростат” те са се увеличили средно с 60,5 % между 2015 и 2025 г. – този проблем се превърна в елемент, който подхранва популизма и влошава качеството на живот на гражданите. Ето защо Европейската комисия (ЕК) довършва първия пакет от мерки на ЕС за справяне с тази реалност.

Планът за достъпни жилища ще включва инициативи за регулиране на туристическите наеми в целия ЕС; облекчаване на правилата за държавните помощи, така че те да могат да се използват и за елементи, свързани с жилищата; и позволяване на неизползваните кохезионни фондове да се използват за строителство на обществени или достъпни жилища, според подробностите, предоставени от източници в ЕС.

Въпросът е от решаващо значение: през 2024 г. 5,3 % от БВП на ЕС е бил генериран от жилищния сектор. За първи път в Европейския съвет, по инициатива на председателя Антонио Коста, лидерите на ЕС ще обсъдят в четвъртък тази наболяла криза, която играе най-голяма роля в неравенството в богатството в почти всички държави членки. Собствеността върху жилища представлява 63% от общото нетно богатство в ЕС, според доклад на Европейския съвет, публикуван в сряда.

Жилищното строителство е от компетентността на държавите-членки – в някои случаи, като например Испания, и на регионалните власти – така че Европейската комисия се е въздържала от намеса. Въпреки това, с растящите цени и недоволството на гражданите, което според различни проучвания е достигнало най-високите си нива, това се промени. Коста вече беше предложил в програмата си за тази година за лидерите да се обсъди трудността при намирането на достъпни жилища и да се даде отговор на проблемите на пазара. И след проучване сред столиците, той предложи да се започне политически диалог.

Дебатът е сложен и силно поляризиран в някои страни.

Няколко столици, сред които Париж и Берлин, изразиха съмнения относно правомощията на Комисията да предложи мерки по въпрос, който считат за национален, но изпълнителният орган на ЕС преразглежда точките, по които може да законодателства и да предлага инициативи. Разглеждането на проблема с жилищата беше съществена част от споразумението с делегацията на социалдемократите в Европейския парламент в замяна на тяхната подкрепа при встъпването в длъжност миналата година за втори мандат.

ЕС може да „допълва“ инициативите на правителствата на държавите членки, заяви Коща в сряда след среща с отговорните лица от Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

„Поне можем да се намесим на регулаторно ниво, като предоставим инструменти на националните и местните власти, за да могат да работят по-добре“, добави председателят на Съвета, който спомена няколко мерки, които някои столици вече са предприели, като регулирането на краткосрочните наеми. „Ако някои държави членки искат да отпуснат държавни помощи на частния сектор, трябва да им позволим да го направят“, заяви бившият португалски министър-председател, който, както и други гласове, предложи регионалните и местните власти да използват повече (и по-адекватно) европейските фондове „Next Generation“ за жилищно строителство.

Дебатът е отворен и, въпреки че компетенциите са ограничени, жилищното строителство ще бъде част от дневния ред на изпълнителния орган на ЕС през 2026 г. Междувременно Европейският съвет призовава Комисията да представи „бързо амбициозен и изчерпателен план в областта на достъпното жилищно настаняване, чиято цел следва да бъде да подкрепи и допълни усилията на държавите-членки, като се отчита надлежно принципът на субсидиарност“, според проекта на заключенията от срещата в четвъртък, до който El País има достъп.

На тази среща председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи на лидерите кратко резюме на плана си, който според източници от ЕС се очаква да бъде представен през декември.

Програмата, ръководена от комисаря по въпросите на жилищното строителство, датския социалдемократ Дан Йоргенсен, ще предложи въвеждането на европейска регулация за туристическите наеми, като тези, които се сключват чрез Airbnb или по други начини, които оказват силен натиск върху пазара и в много градове колонизират центъра и изместват традиционните му жители. Някои страни вече са приели законодателство за ограничаване на тези платформи, но идеята на изпълнителния орган на ЕС е да хармонизира правилата за цялата ЕС. Брюксел обаче все още не е решил какъв план ще следва.

Сред мерките, които се обсъждат, е и реформата на политиката за държавни помощи, за да се отговори на предизвикателството на жилищната криза. Сега се разрешава използването на публични помощи за социални жилища за уязвими групи, но проблемът е толкова голям, че Брюксел предлага да се отвори ръка и да се покрият и други видове проекти за достъпни жилища.

Освен това, според изпълнителния орган на ЕС, са необходими средства. При средносрочния преглед на политиката за сближаване бяха одобрени редица изменения, които позволяват удвояване на средствата, предназначени за достъпни жилища, но Брюксел иска също така да бъдат стартирани специализирани програми за помощ от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), според европейски източници.