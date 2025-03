Ето кои са големите победители на Оскарите

Приключи церемонията по раздаването на 97-те награди "Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

Най-големите награди на американската киноиндустрия се предаваха на живо от театър "Долби" в Лос Анджелис след неотдавнашните опустошителни горски пожари, които опожариха сърцето на филмовата индустрия.

Ето и големите победители:

Трагикомедията "Анора" спечели награда "Оскар" за най-добър филм, а звездата й Майки Мадисън - "Оскар" за най-добра актриса.

Three Oscars. What about four? Or five? #Oscars



Congratulations to ANORA, this year's Best Picture winner!

Филмът спечели общо пет награди. Той донесе също наградата за най-добър режисьор на Шон Бейкър, който се наложи в категориите за най-добър оригинален сценарий и монтаж.

В категорията за най-добър късометражен игрален филм "Човекът, който не можеше повече да мълчи", който е с българско участие, отстъпи наградата "Оскар" на "Не съм робот".

Smiles all around for Victoria Warmerdam and Trent — Best Live Action Short Film winners for I'M NOT A ROBOT at the 97th #Oscars!



Photo Credit: Matt Sayles pic.twitter.com/0nt2TTA4Jr — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Наградата "Оскар" за най-добър актьор за втори път спечели Ейдриън Броуди за "Бруталистът".

The Oscar for Best Actor goes to Adrien Brody! #Oscars

"Оскар" за най-добър международен филм за първи път получи бразилският "Все още съм тук".

Наградите за най-добър актьор и актриса в поддържаща роля спечелиха Кийрън Кълкин ("Истинска болка") и Зоуи Салдана ("Емилия Перес").

The 97th #Oscars Best Supporting Actor Kieran Culkin with last year's winner Robert Downey Jr.



Photo Credit: Matt Sayles pic.twitter.com/m4APME7xSu — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Best Supporting Actress Zoe Saldaña and Marco Perego x 97th Oscars



Photo Credit: John Shearer pic.twitter.com/qtNnX84e2T — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Наградата за най-добър анимационен филм спечели латвийският "Потоп" - първи "Оскар" за страната.

Френската певица Камий и нейният партньор Клеман Дюкол спечелиха "Оскар" за най-добра песен за "El Mal", една от песните във филма "Емилия Перес".

Френският филм "Субстанция" спечели "Оскар" за най-добър грим и прическа в неделя, за впечатляващата физическа трансформация на Деми Мур, чиято героиня се превръща в отблъскващо същество, пристрастено към подмладяващ серум с опустошителни ефекти.

"Конклав" грабна Оскар за най-добър адаптиран сценарий.

Оскар за най-добри костюми отиде при "Злосторница".