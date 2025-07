Желязков с първа реакция след решението на ЕП: Успяхме!

Успяхме! От 1.1.2026 г. България официално ще приеме еврото.

Това написа в профила си в X премиерът на България Росен Желязков, след като стана ясно, че Европейският парламент ни дава зелена светлина за еврозоната.

"Благодарим на всички институции, партньори и всички, чиито усилия направиха този важен момент възможен. Правителството остава ангажирано с плавен и ефективен преход към еврото в интерес на всички граждани", написа още той.

We did it! As of 1.1.2026, Bulgaria will officially adopt the euro.We thank all institutions, partners and everyone whose efforts made this landmark moment possible. The government remains committed to a smooth and effective transition to the euro in the interest of all citizens.