Журналист видя плановете на САЩ за операцията срещу хусите, след като Белият дом случайно го покани в чат група (Подробности)

Високопоставени представители на правителството на американския президент Доналд Тръмп разкриха по погрешка пред журналист военни планове за операцията срещу йеменските хуси, потвърди говорител американския Съвет за национална сигурност. За случилото се съобщи изданието "Атлантик" (The Atlantic).

Главният редактор Джефри Голдбърг написа вчера статия, в която съобщава, че на 13 март по погрешка е бил поканен в чат група в комуникационното приложение "Сигнал".

Там американският съветник по въпросите на националната сигурност Майк Уолц наредил на своя заместник Алекс Уонг да създаде екип за координиране на действията на САЩ срещу хусите.

Голдбърг пише в статията си, че в чат групата били включени профили, за които изглежда, че са на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, директора на ЦРУ Джон Ратклиф и други високопоставени американски служители.

Част от групата е бил и Джо Кент, номиниран за директор на Националния център на САЩ за борба с тероризма - въпреки че кандидатурата му още не е одобрена от Сената.

Американският президент Доналд Тръмп предприе на 15 март операция за нанасяне на удари по цели на йеменските хуси. Той призова Иран незабавно да прекрати подкрепата си за йеменското движение, което атакува кораби в Червено море.

Според Голдбърг часове преди началото на операцията срещу хусите американският министър на отбраната и публикувал в чат групата оперативни детайли за плана, "включващи информация за целите, оръжията, които САЩ ще използват, и последователността на атаките".

В статията на Голдбърг тези подробности не се разкриват, но той окачествява случая като "шокиращо безразсъдна" употреба на "Сигнал".

Екранни снимки от чата показват, че служителите в него са обсъждали дали САЩ трябва да нанасят ударите. В един момент Ванс се усъмнява дали американските съюзници в Европа, които са по-тежко засегнати от смущенията в корабоплаването в региона, заслужават помощта на Вашингтон.

Ето какво още разказва Джефри Голдбърг в публикацията си:

В 8:27 ч. пристигна съобщение от акаунта „Пийт Хегсет“. „Вицепрезидент: Разбирам притесненията ви - и напълно подкрепям повдигането на въпроса с/у президента на САЩ. Важни съображения, за повечето от които е трудно да се разбере как ще се развият (икономика, мир в Украйна, Газа и т.н.). Мисля, че изпращането на послания ще бъде трудно, независимо от всичко - никой не знае кои са хутите - затова ще трябва да останем фокусирани върху: 1) Байдън се провали и 2) Иран финансира.“

В съобщението на Хегсет се казва още: „Изчакването на няколко седмици или месец не променя фундаментално сметката. Непосредствените рискове от изчакването са 2: 1) това изтича и ние изглеждаме нерешителни; 2) Израел предприема действие пръв - или прекратяването на огъня в Газа се разпада - и ние не можем да започнем това при нашите собствени условия. Можем да се справим и с двете. Подготвени сме да изпълним и ако имах възможност да гласувам окончателно „да“ или „не“, смятам, че трябва да го направим. Не става въпрос за хутите. Виждам, че става дума за две неща: 1) възстановяване на свободата на корабоплаване - основен национален интерес; и 2) възстановяване на възпирането, което Байдън разруши. Но лесно можем да направим пауза. И ако го направим, ще направя всичко възможно, за да наложим 100% OPSEC“ - оперативна сигурност. „Приветствам други мисли.“

Няколко минути по-късно акаунтът „Майкъл Уолц“ публикува дълга бележка за търговските данни и за ограничените възможности на европейските военноморски сили. „Независимо дали това ще стане сега или след няколко седмици, Съединените щати ще трябва да бъдат тези, които ще отворят отново тези морски пътища. По искане на президента работим с Министерството на отбраната и Държавния департамент, за да определим как да съберем свързаните с това разходи и да ги наложим на европейците.“

***

В събота, 15 март, тази история стана наистина странна.

В 11:44 ч. акаунтът с етикет „Пийт Хегсет“ публикува в "Сигнал" „Актуална информация за екипа“. Няма да цитирам нито тази актуализация, нито някои други последващи текстове. Съдържащата се в тях информация, ако беше прочетена от противник на Съединените щати, можеше да бъде използвана за нанасяне на вреда на американски военни и разузнавателни служители, особено в по-широкия Близък изток - зоната на отговорност на Централното командване. Това, което ще кажа, за да илюстрирам шокиращата безразсъдност на този разговор по "Сигнал", е, че публикацията на Хегсет съдържаше оперативни подробности за предстоящите удари по Йемен, включително информация за целите, оръжията, които САЩ ще използват, и последователността на атаките.

Единственото лице, което е отговорило на актуализацията от Хегсет, е лицето, идентифицирано като вицепрезидент. „Ще се помоля за победа“, пише Ванс. (Впоследствие двама други потребители добавиха емотикони с молитва.)

Според дългия текст на Хегсет първите детонации в Йемен щели да се усетят два часа по-късно, в 13:45 ч. източно време. Затова зачаках в колата си на паркинга на един супермаркет. Ако този чат на "Сигнал" е истински, разсъждавах, скоро ще бъдат бомбардирани цели на хутите. Около 13:55 ч. проверих X и потърсих Йемен. Тогава в столицата Сана се чуха експлозии.

Върнах се към канала "Сигнал". В 1:48 ч. „Майкъл Уолц“ беше предоставил на групата актуална информация. Отново няма да цитирам този текст, освен, че ще отбележа, че той описа операцията като „невероятна работа“. Няколко минути по-късно „Джон Ратклиф“ написа: „Добро начало“. Не след дълго Уолц отговори с три емотикона: юмрук, американско знаме и огън. Скоро се присъединиха и други, включително „MAR“, който написа: „Добра работа, Пийт и твоя екип!!!“, и „Susie Wiles“, която написа: „Похвала за всички - най-вече за тези в театъра и CENTCOM! Наистина страхотно. Бог да благослови.“ „Стив Утикоф“ отговори с пет емотикона: две ръце-молитви, изпънат бицепс и две американски знамена. „TG“ отговори: “Страхотна работа и ефекти!“ Дискусията след акцията включваше оценки на нанесените щети, включително вероятната смърт на конкретно лице.

Реакциите

Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че не знае за случилото се. "Не знам нищо за това. Не съм голям почитател на "Атлантик", изтъкна президентът.

Служител на Белия дом каза по-късно, че по случая е започнало разследване и че Тръмп получава информация за него.

