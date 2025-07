Зад стените на тайната фабрика за дронове „Шахед“ на Русия, която подхранва войната срещу Украйна

На 20 юли руските държавни медии излъчиха нови кадри от голям завод за производство на дронове в Елабуга, Татарстан, който произвежда ирански дронове Shahed-136 под руското наименование „Geran-2“.

Видеото, публикувано от телевизионния канал „Звезда“ на Министерството на отбраната, предлага рядък поглед отвътре към един от ключовите центрове за сглобяване на дронове в Русия, използван за снабдяване на продължаващите атаки срещу Украйна.

Според Тимур Шагивалеев, главен изпълнителен директор на специалната икономическа зона „Алабуга“, центърът е най-големият завод за дронове в света. Разположен на около 1700 километра от границата с Украйна, заводът според информациите разполага с десетки сглобяващи линии и стотици дронове, готови за употреба.

Кадрите показват редици от дронове, боядисани в матово черно - тактика, която според твърденията има за цел да намали видимостта им по време на нощни операции и да затрудни прихващането им от украинските мобилни противовъздушни части. Руските сили все по-често използват тези машини в нощни атаки, като се възползват от намалената им отразяваща способност под прожекторите.

Един забележителен елемент от доклада е използването на непълнолетни работници. Според предаването, производствената линия включва тийнейджъри, наети от близкото Политехническо училище в Алабуга, което функционира в същата индустриална зона.

Институцията предлага специализирано обучение в производството на безпилотни летателни апарати за ученици, започващо още от девети клас. След завършване на обучението, на учениците се предлага работа директно в завода.

Доклади от руските медии цитират свидетелства, че учениците работят на дълги смени – понякога без почивки – и получават заплата между 30 000 и 40 000 рубли на месец (приблизително 335–445 долара).

Договорите им забраняват разкриването на каквато и да е информация, свързана с производството на дронове, като нарушенията се наказват с глоби от 1,5 до 2 милиона рубли (16 800–22 400 долара).

Допълнителни доклади сочат, че децата се наблюдават чрез видеонаблюдение и са заплашени от изключване – и значителни глоби за родителите им – ако откажат да участват. В такива случаи семействата може да бъдат задължени да възстановят между 170 000 и 420 000 рубли (1900–4700 долара) за разходи за образование.

Съоръжението в Алабуга е в експлоатация от 2023 г. и е построено специално за масово производство на Geran-2. След придобиването на дроновете Shahed-136 от Иран, Русия ги преименува и интегрира в своя арсенал за удари на далечно разстояние. Безпилотните летателни апарати са предварително програмирани да следват фиксирани маршрути и да атакуват предварително определени цели.

Техническите спецификации на Geran-2 включват:

Дронът използва CRPA сателитна навигация и инерционни системи, които предлагат известна устойчивост на електронна война. Въпреки това, летателният апарат е особено шумен поради незаглушения си двигател – според някои източници сравним с шума на мотопед – което често разкрива позицията му по време на полет.

Допълнителни изображения от руски държавни медии показват, че дроновете се изстрелват от превозни средства, включително камиони Dodge Ram, произведени в САЩ.

🔴 This is how the Russian forces launch Shahed drones to attack Ukraine, using American Dodge pickup trucks, as seen in videos released by Russian state media. pic.twitter.com/Qhr04xzVBM