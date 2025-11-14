Започват засилени проверки на рибните търговци преди Никулден

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) започва засилени проверки на рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната преди Никулден, съобщават от ведомството.

В рамките на подготовката за ежегодния контрол около празника агенцията проведе работна среща с представители на териториалните си структури във Варна, Добрич и Бургас. В нея участваха изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев и директорът на ОДБХ–Бургас д-р Димитър Германов, информира БНТ.

Срещата бе част от координираните действия между институциите за по-строг контрол върху рибните ресурси и продуктите от риболов в пиковия за бранша период. Тя продължи и дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство към Министерството на земеделието и храните.

До края на месеца ИАРА ще започне проверки в аквакултурните стопанства, а през седмицата преди Никулден инспекциите в търговската мрежа ще бъдат значително засилени.