Затварят училищата в Истанбул заради обилните снеговалежи

Валията на Истанбул Давут Гюл обяви 12 февруари (сряда) за неучебен ден за всички образователни институции в града. Повод за решението е обилният снеговалеж и опасно студеното време в турския мегаполис, съобщава електронното издание на в. „Милли газете“.

В публикация в социалните мрежи валията на Истанбул посочи, че според метеорологичната прогноза се очаква снеговалежът да продължи и през утрешния ден, което налага обявяване на деня за неучебен за всички образователни институции в мегаполиса. Като допълнителна мярка за гражданите с увреждания и хронични заболявания, както и за бременните жени е предвиден административен отпуск.

Поради обилния снеговалеж, училищата в множество райони на Истанбул бяха затворени днес.

