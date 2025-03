Защо Илон Мъск е искал да купува ракети от Русия? (ВИДЕО)

Най-богатият човек в света Илон Мъск заяви, че се е опитал да купи ракети от Русия като част от целта си да осъществи пилотирана мисия до Марс.

Говорейки в подкаста Verdict с сенатора от Тексас Тед Круз, собственикът на SpaceX обсъди ранното начало на компанията и как първоначално не е могъл да си позволи някои американски части за своите космически кораби.

Интервюто е записано в Белия дом, където Мъск има офис, тъй като е ръководител на Департамента за правителствена ефективност (DOGE), който има за цел да намали раздуването на федералното правителство.

Мъск обясни, че е имал визия за „зелени растения на червен фон“, когато е започнал да работи по създаването на ракети, които могат да стигнат до Марс.

„Първоначалният план беше буквално да вземем куп пари от PayPal и, предполагам, според определението на някои хора, да ги пропилеем без печалба за нещо с нестопанска цел“, каза Мъск. „Исках да похарча цял куп от парите си без да мога да си ги върна, за да накарам бюджета на НАСА да бъде по-голям, за да можем да отидем на проклетия Марс.“

Получаването на достатъчно финансиране обаче не е било лесно в САЩ, като мултимилиардерът разказа, че в началото на 2000 г. не е имал пари, за да си позволи американски ракети, които са били „прекалено скъпи“ и са стрували около 80 млн. долара.

Вместо това Мъск се обърнал към Русия, за да купи МБР или междуконтинентални балистични ракети, които е можел да превърне в космически кораб.

„На кого се обадхте?“ попита го Круз, а Мъск отговори: „На руските ракетни сили“, преди да обясни, че страната се е съгласила да изведе от експлоатация много от своите МБР чрез споразумение със САЩ.

„Така че, ако вземете най-големите им междуконтинентални балистични ракети, бихте могли да ги превърнете в космическа ракета и да изпратите нещо на Марс“, обясни той.

Сделката обаче не се осъществила, тъй като Русия вдигала цената непрекъснато.

„Помислих си, че така или иначе трябва да изхвърлят тези неща на скрап“, добави Мъск. „Би трябвало да ми дадат наистина добра сделка.“

Около 20 години по-късно SpaceX вече е част от космическата програма на Съединените щати, като помогна за завръщането на астронавти от Международната космическа станция във вторник, а също така тества множество ракети за бъдещи пилотирани мисии.

Мъск заяви, че ще разшири дейността на SpaceX във Флорида след успеха в Тексас и ще продължи да тества своя космически кораб Starship, за да достигне евентуално до Марс.

📢📢📢 Elon Musk sits down with Senator Ted Cruz and Ben Ferguson on Verdict to talk about D.O.G.E., the first 50 days of the Trump Administration, fighting waste and fraud, his challenges in this role, and the future of space travel. pic.twitter.com/NhaoGskOkh