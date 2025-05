За първи път на парада в Деня на победата: По Червения площад преминаха руски дронове и китайски ATV-та (ВИДЕО)

Произведени в Китай ATV превозни средства преминаха през Червения площад в Москва по време на парада за Деня на победата в Русия.

В петък сутринта през Москва преминаха всички теренни превозни средства (ATV) Desertcross 1000-3, оборудвани с оръдия.

Превозните средства са произведени от китайската компания Odes Industries и над 2000 от тях са доставени в Русия през 2023 г.

За първи път по Червения площад преминаха и руски бойни дронове, използвани за атаки срещу украински градове.

Пред очите на Путин и Си преминаха дрове „Ланцет“ и „Геран-2“.

Дронът ZALA „Ланцет“ е барикадиращ боеприпас, използван както за ударни, така и за разузнавателни мисии, за който се съобщава, че е атакувал и унищожил множество части от украинска военна техника, включително танкове и военен самолет.

Дронът „Геран-2“ е руско производство тип дрон-камикадзе, чийто дизайн произхожда от Иран, където е направена по-ранна версия. Те са били използвани за нападения срещу украинска енергийна инфраструктура.

