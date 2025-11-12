За 2,5 млрд. долара: Cengiz Holding и Socar още искат да купят "Нефтохим"

Турският „Дженгиз холдинг“ (Cengiz Holding) не се е отказал от намерението си за покупка на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас. Това заяви собственикът на холдинга Мехмет Дженгиз пред онлайн изданието „Патронлар дюнясъ“, предаде БТА.

Коментарът му идва след запитване от журналист на медията, пред когото самият Мехмет Дженгиз е съобщил през юни, че „Дженгиз холдинг“ и азерската компания „Сокар“ (Socar) са подали оферта за придобиване на „Лукойл“. Точно преди етапа с подписването обаче са дошли и санкциите, наложени от САЩ върху руската петролна компания.

„Точно, когато бяхме в момента, в който трябваше да сложим подписи, дойдоха санкциите. Не сме се отказали. Проучваме какво можем да предприемем като правни действия“, заяви собственикът на холдинга Мехмет Дженгиз.

Той коментира пред изданието и намеренията на холдинга след евентуално придобиване на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас.

„Става дума за инвестиция от 2,5 млрд. долара. Капацитетът на рафинерията е 8-10 милиона тона, има бензиностанции. Имаме конкуренти на световно ниво, но сме настоятелни. Очакваме резултатите в рамките на 2-3 месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции“, каза още Мехмет Дженгиз.

„Лукойл“ е вторият по големина преработвател на петрол в Русия и преработва 2% от петрола по света, отбелязва турското издание.

Базираната в Швейцария „Гънвор груп“ оттегли предложението си за покупка на българската рафинерия, след като Министерството на финансите на САЩ се противопостави на сделката.