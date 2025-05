Зеленски и лидерите на Франция, Великобритания, Германия и Полша разговаряха с Тръмп по телефона

Украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Франция, Великобритания, Германия и Полша проведоха телефонни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп след срещата си в Киев, каза външният министър на Украйна, предаде АФП.

„След срещата на Коалицията на желаещите в Киев и петимата лидери имаха ползотворен разговор с (Тръмп), фокусиран върху мирните усилия“, каза Андрий Сибига в публикация на X.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m