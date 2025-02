Зеленски към Тръмп: Мисля, че заедно можем да спрем Путин (ВИДЕО)

В Белия дом президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че мисли, че заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп ще успеят да спрат Владимир Путин, предава Интерфакс-Украйна.

"Вие казахте, че войната е приключила. Мисля, че е много важно да кажем тези думи на Путин още в самото начало... И се надявам, че заедно ще можем да го спрем. Но за нас е много важно, знаете ли, да спасим нашата страна, нашите ценности, нашата свобода, нашата демокрация. И, разбира се, никакви компромиси с убиеца извън нашите територии“, заяви Зеленски.

🤯 Zelensky is currently arguing with US Vice President Vance.



❗️You have no right to dictate to us how we will feel, — Trump to Zelensky



"I'm not with Putin, I'm with the United States and the good of the world," Trump said. pic.twitter.com/bhP0TDBkyz