Изчезналият самолет в Русия се е разбил, всички на борда са загинали (ВИДЕО)

Самолетът Ан-24, който изчезна от радарите преди кацане в Амурска област, се е разбил и запалил. По време на полет около мястото на трагедията не са били открити оцелели. Това съобщи пресслужбата на регионалния център за гражданска защита и пожарна безопасност.

„Според директора на летище Тинда, когато Ан-24 се разбил, самолетът се запалил. Когато Ми-8 обиколи мястото, не бяха открити оцелели от въздуха“, се казва информацията от властите.

