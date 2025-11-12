Има ли заговор за свалянето на премиера Киър Стармър?

Британският здравен министър Уес Стрийтинг категорично отрече слуховете, че се подготвя заговор за отстраняване на премиера Киър Стармър. Спекулациите се появиха след изказвания на съюзници на лидера на Лейбъристката партия, които предполагат, че Стармър може да бъде предизвикан за лидерската си позиция по-късно този месец.

Стармър, който доведе Лейбъристката партия до впечатляваща победа на изборите през 2024 г., сега се сблъсква с отслабваща подкрепа според последните социологически проучвания. Възможни кандидати за негово място, според британските медии, са именно Стрийтинг и вътрешната министърка Шабана Махмуд.

„Това не е вярно. Подкрепям премиера откакто е лидер на партията и нямам намерение да искам оставката му“, заяви Стрийтинг пред Би Би Си и Скай нюз.

Ройтерс отбелязва, че според социологическите проучвания Стармър е един от най-непопулярните британски премиери на всички времена.