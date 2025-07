Истинска заплаха: Новата руска ракета К-77М, предназначена за Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)

„Изделие 180“, К-77М или Р-77М - нова руска ракета „въздух-въздух“, базирана на съветската Р-77, която е предназначена за Су-35 и Су-57 и наистина представлява заплаха, пише военното издание Defense Express.

Руски изтребители започнаха да използват нова ракета с голям обсег в опит да унищожат украински самолети. Новата разработка е известна като "Изделие 180", К-77М, а също и Р-77М.

Украински източници съобщават за документираното използване на тази ракета от противника, заедно с публикуването на фрагменти.

A bit more from Оборонка:



A new Russian air-to-air missile, the K-77M (also known as R-77M or "Product 180"), has been detected in Ukrainian airspace.



As one might guess, it is based on the R-77 (RVV-SD - "medium-range air-to-air missile"), which has an official engagement… pic.twitter.com/FePLNvO2nc