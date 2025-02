Канада ще предаде на Украйна 5 милиарда долара замразени руски активи

Отава праща на ВСУ 25 модерни бронетранспортьора LAV ll

Канадският премиер Джъстин Трюдо обяви нова военна помощ за Украйна, включително бойни превозни средства на пехотата, системи за кацане и летателни симулатори за изтребители Ф-16, както и финансов транш, финансиран чрез приходи от замразени руски активи.

Трюдо направи съобщението по време на реч в Киев, където е на посещение по повод три години от началото на руската инвазия, съобщава Укринформ.

„Обявявам, че Канада ще предостави още 25 бойни машини на пехотата LAV III на Украйна. Ще доставим две бронирани машини за бойна поддръжка, на които украинските сили ще бъдат обучени скоро в Германия. Системи за кацане за Ф-16, които доставихме само преди два месеца, и четири летателни симулатора Ф-16 ще бъдат предоставени през следващите месеци. И това е в допълнение към милиони допълнителни боеприпаси, компоненти за камери с дронове и комплекти за първа помощ“, каза Трюдо.

Той също така отбеляза, че Канада ще изплати първата вноска от 5 милиарда канадски долара в помощ на Украйна, финансирана чрез приходи от замразени руски активи, заедно с предоставянето на безвъзмездна помощ, за да помогне на Украйна да поддържа енергийната си сигурност след постоянните безразсъдни атаки от страна на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Това не е конфликтът, който Украйна искаше или провокира. Тази война беше започната по една причина - желанието на Русия да изтрие украинската история и да разшири територията на своята империя. Действията на Руската федерация не са нищо повече от пряка атака. Трябва да направим всичко, за да може Украйна да получи дългосрочен мир, който не може да бъде постигнат без украинците на масата на преговорите", каза каза канадският лидер.

