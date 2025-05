Кино треска в Кан: Връчват на Робърт де Ниро почетна "Златна палма"

Още по темата: Блясък на червения килим: Започва кинофестивалът в Кан 13.05.2025 09:45

Днес е официалното откриване на 78-то издание на кино фестивала в Кан .На церемонията тази вечер Робърт де Ниро ще получи почетна "Златна палма".

Двадесет и два филма ще се борят за голямата награда в Кан "Златна палма". Сред тях са - "Финикийската схема" (The Phoenician Scheme) на Уес Андерсън, "Нова вълна" на Ричард Линклейтър, "Умри, любов моя" на Лин Рамзи, "Сантиментална стойност“ на Йоаким Триер, "Гений" (The Mastermind) на американката Кели Райкарт, "Историята на звука" (The History of Sound) на южноафриканския режисьор Оливър Херманус, "Алфа" на Жулия Дюкурно, "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи.

Междувременно стана ясен и един любопитен детайл. Този път оскъдното облекло не е на почит. Голотата е абсолютно забранена и то не само на червения килим, но и в останалите пространства на фестивала.

Организаторите уточняват, че „обемни тоалети, особено такива с големи шлейфове, които пречат на движението на гостите и затрудняват настаняването в залата, няма да бъдат допускани“.