Дълбоката държава използва властта си, за да предотврати всякакъв диалог между Съединените щати и Русия. Това каза специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев в социалната мрежа Х.

"Russiagate fundamentally reshaped the geopolitical order by criminalizing diplomacy with Russia just as it was most needed."



This mindset underpinned the Ukraine conflict.



The deep state used its power to sabotage any US–Russia dialogue — and cancel anyone who dared support it